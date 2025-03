Assassinato de cantor expõe epidemia de extorsão no Peru - Banda de cúmbia foi apenas o último alvo de gangues que se dedicam à extorsão, um crime que vem explodindo no país e afetando milhares de comerciantes e cidadãos peruanos. Governo decreta situação de emergência em Lima.O governo do Peru anunciou na noite de domingo (16/03) que está decretando estado de emergência na capital, Lima, para autorizar as Forças Armadas a atuarem em conjunto com a polícia local no combate a gangues de criminosos responsáveis por uma onda de extorsões que vem afetando praticamente todos os setores da sociedade peruana.

"Foi decidido que, nas próximas horas, será decretado estado de emergência em toda a província de Lima e na Província Constitucional de Callao, com o deslocamento de tropas das nossas Forças Armadas em apoio à Polícia Nacional", anunciou o chefe do gabinete ministerial do Peru, Gustavo Adrianzén.

O estopim para o decreto foi o assassinato na madrugada do mesmo dia de um cantor de uma conhecida banda de cúmbia (ritmo dançante que é popular em países de língua espanhola). O crime provocou indignação no Peru e elevou a pressão sobre o governo da impopular presidente Dina Boluarte.