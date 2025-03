Automobilística Audi anuncia 7.500 demissões na Alemanha

A empresa e os representantes dos empregados tiveram uma série de desentendimentos em torno do plano de redução de gastos, mas conseguiram chegar a um acordo. O presidente da organização trabalhista, Jörg Schlagbauer, informou que a empresa planejava originalmente eliminar 12 mil empregos.

"A Audi precisa se tornar mais rápida, ágil e eficiente. Uma coisa é clara: isso não será possível sem ajustes na força de trabalho", disse o presidente do conselho administrativo da automobilística, Gernot Döllner, embora ressalvando que "não haverá demissões por motivos operacionais até o final de 2033" e que "em tempos econômicos difíceis, essas são boas notícias para todos os funcionários".

O atual programa de segurança no emprego, que exclui demissões compulsórias, será estendido até o final de 2033. Anteriormente, ele era válido até o final de 2029. A Audi também disse que planeja investir 8 bilhões de euros em suas unidades na Alemanha.

Os primeiros 6 mil empregos deverão ser eliminados até 2027, com outros 1.500 a serem cortados no fim de 2029. Ainda está em aberto como os cortes afetarão as unidades da empresa em Ingolstadt, próxima a Munique, e Neckarsulm. perto de Stuttgart. "Estamos posicionando Ingolstadt e Neckarsulm para serem robustas e flexíveis visando a desafiadora transição para a mobilidade elétrica", frisou Döllner.

Gigantes alemãs promovem demissões em massa

O anúncio da Audi é o mais recente de uma série de demissões em massa planejadas por diversas grandes empresa alemãs.