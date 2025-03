Gilberto Gil: mais um músico da geração dourada se despede

"A profissão de artista é para sempre na vida porque você tem a compulsão de criar", explica o cantor, compositor e crítico Paquito. "Quando ele volta atrás é porque tem a compulsão de criar. Criar é como se você fosse Deus", diz o compositor.

A discografia de Gil começou com um compacto simples lançado em 1962, em Salvador, pela JS Discos. São, portanto, 63 anos de carreira. Tom Jobim, por exemplo, um dos faróis para a geração de Gil, tinha 67 anos de idade quando faleceu.

"A música brasileira desse período é uma coisa que a gente tem que se orgulhar muito", diz Paquito, que no fim dos anos 1990 coproduziu um disco do sambista Batatinha com participação de Gil. "Eu vi Gil em ação. Foi interessante porque eu perguntei se ele viria com outros músicos, mas ele disse que iria sozinho com o violão", conta. "Essa interação que Gil faz entre o violão e a voz é sublime."

Outro ritmo

No palco da Fonte Nova, Gil tocou guitarra, mas também esteve com seu violão, como em Se eu quiser falar com Deus, acompanhado por um quarteto de cordas, um dos pontos altos da noite.

"Foram vários os elementos que ponderei para chegar na decisão da realização de uma última turnê. Houve reflexão sobre este mercado e também sobre a exigência física necessária para esses grandes shows", disse Gil no site oficial da turnê. "Quero continuar fazendo música em outro ritmo, mas, antes, teremos essa celebração bonita junto do público e da família. Transformai as velhas formas do viver", completou Gil, citando um verso da sua canção Tempo Rei.