Metano obriga moradores de favela de São Paulo a mudar de rotina

Apesar disso, a maior economia da América Latina caminha em direção contrária aos planos definidos internacionalmente. As emissões brasileiras de metano cresceram 5% entre 2020 e 2023, de acordo com o levantamento mais recente do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG) do Observatório do Clima.

Para Quintana, o sucesso do compromisso global seria fundamental para cumprir o objetivo central do Acordo de Paris – manter o aumento da temperatura do planeta no limite de 1,5 °C ante os níveis anteriores à Revolução Industrial. "A cada ano que passa, os esforços para garantir essa curva vão ficando cada vez mais difícil", alerta.

Racismo ambiental

O tema voltará à mesa de discussões na Conferência do Clima da ONU, a COP 30, que acontecerá em Belém, em novembro. Mas enquanto a comunidade internacional luta para firmar metas conjuntas para as próximas décadas, em Heliópolis, os efeitos da emergência climática são atuais.

Nos arredores da escola Péricles Eugênio da Silva Ramos, os moradores comentam que já enfrentam verões cada vez mais quentes. Para os jovens pesquisadores do Observatório de Olho na Quebrada, o fechamento prolongado da unidade expõe um caso de racismo ambiental, o fenômeno em que populações da periferia enfrentam o fardo mais pesado dos desequilíbrios do clima.

"Nosso trabalho é para garantir que as pessoas tenham conscientização do que acontece dentro do próprio território em que vivem", diz a estudante Yaz Nascimento, de 19 anos, que também participou da pesquisa sobre a contaminação do solo.