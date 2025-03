"Processo de Mariana pode caminhar para condenação da BHP"

"O desfecho desta ação, se procedente, terá tudo para repercutir na área jurídica internacional e, sobretudo, na forma como tribunais interpretam a responsabilidade jurídica por violações aos compromissos de duty of care [deveres corporativos de diligência e cuidado]", afirma Peixoto.

Em entrevista à DW, o também advogado e doutorando em Direito Ambiental na USP analisa as mudanças que essas ações internacionais podem trazer na cobrança de grandes empresas por danos ambientais causados durante suas operações em países do Sul Global. Para ele, uma eventual vitória das vítimas brasileiras na Inglaterra poderá forçar os tribunais internacionais e nacionais a olharem casos semelhantes com maior rigor e influenciar o ambiente regulatório.

DW: De que forma o julgamento do caso de Mariana pode impactar a responsabilidade socioambiental das multinacionais no Brasil?

Bruno Teixeira Peixoto: É importante lembrar que a legislação que embasará o julgamento do mérito da ação na Justiça britânica será a brasileira (Código Civil brasileiro, Lei das Sociedades Anônimas, entre outras). Uma empresa no Brasil pode responder juridicamente por danos socioambientais causados em território brasileiro por suas controladas, subsidiárias, inclusive, parceiros de negócios, fornecedores ou representantes formalmente investidos em sua atividade ou no seu interesse.

Logo, a repercussão não será recebida necessariamente como novidade ou inovação jurídica no cenário brasileiro. A jurisprudência de Tribunais Superiores possui entendimentos e precedentes na linha da responsabilidade civil por danos ambientais de modo objetivo e de caráter solidário.

Mas outro possível efeito do julgamento poderá ser visto nas próximas etapas do acordo firmado pela União e Estados brasileiros junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), assim como na ação que um conjunto de municípios moveu contra o respectivo acordo, para rediscutir os valores indenizatórios firmados com as autoridades no Brasil.