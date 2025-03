Violência deixa marcas genéticas por gerações, mostra estudo

Na pesquisa que envolveu três gerações de imigrantes sírios na Jordânia, Connie Mulligan teve como colaboradoras a bióloga molecular Rana Dajani, da jordaniana Universidade Hachemita, e a antropóloga Catherine Panter-Brick, da Universidade de Yale, nos EUA.

Possível efeito sobre doenças da velhice

Filha de refugiados, Dajani atuou em estreita colaboração com a comunidade síria da Jordânia para obter amostras de DNA de 138 indivíduos de 48 famílias. Algumas haviam sofrido o sítio de 1982 contra Hama antes de fugir para o país vizinho, enquanto outras vivenciaram a guerra civil síria de 2011-2024, contra o regime de Bashar al-Assad, filho de Hafez. No grupo de controle do estudo, estavam famílias sírias que emigraram para a Jordânia antes de 1980, escapando assim de décadas de desmandos.

Entre as grávidas na época e seus descendentes, os participantes foram objeto de violência estatal em diferentes estados de seu desenvolvimento. Segundo as pesquisadoras, quem foi exposto quando ainda estava no útero mostrou sinais de envelhecimento epigenético acelerado, processo que se suspeita estar associado à suscetibilidade a enfermidades relacionadas à idade.

"Pensamos que o nosso trabalho é importante em relação a muitas formas de violência – a doméstica, a sexual, a armada –, não só a sofrida por refugiados, observou Mulligan, frisando que "a questão deve ser estudada e levada a sério".

