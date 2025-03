A primeira e última eleição parlamentar livre na Alemanha Oriental

Os principais nomes da última Câmara Popular e do último governo da Alemanha Oriental logo sumiriam do mapa político na Alemanha reunificada. "Éramos todos iniciantes na política", diz Eppelmann, que foi um parlamentar do Bundestag até 2005. Como presidente de honra da fundação que cuida da reavaliação da ditadura do SED, ele continua intensamente envolvido com as lições do passado da RDA.

Bergmann-Pohl tornou-se, em 1990, ministra de Assuntos Especiais, uma assessora do governo sem uma pasta, com a tarefa de ampliar a perspectiva oriental num sistema político dominado pela Alemanha Ocidental. Mais tarde, ela se tornou secretária de Estado parlamentar no Ministério da Saúde. Até 2002 atuou no Bundestag pela CDU.

Naquela época, a líder da CDU já era uma mulher que, embora não tivesse assento na Câmara Popular de 1990, começara a adquirir uma valiosa experiência política como vice-porta-voz do primeiro governo alemão-oriental democraticamente eleito: Angela Merkel.

Autor: Marcel Fürstenau