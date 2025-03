Astronautas da Nasa pousam na Terra após 9 meses na ISS

Ao chegarem à Terra, após passarem um longo período no espaço, os astronautas deverão ser submetidos a vários dias de exames de saúde no Centro Espacial da Nasa em Houston.

Missão prolongada vira espetáculo político

Os dois astronautas veteranos da Nasa e os pilotos de teste aposentados da Marinha dos EUA foram enviados ao espaço como a primeira tripulação da Starliner em junho, em uma missão que deveria durar apenas alguns dias.

No entanto, problemas com o sistema de propulsão da Starliner atrasaram seu retorno para casa, levando a Nasa a decidir por uma nave da SpaceX para o retorno à Terra.

A estadia de Willmore e Williams no espaço excedeu a rotação padrão de seis meses da ISS.

O atraso na missão colocou o planejamento de contingência da Nasa no centro das atenções, bem como as falhas do Boeing Starliner.