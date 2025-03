Bloqueio do TikTok gera protesto na Albânia

"Banir o TikTok não resolverá a situação", afirma. "Pelo contrário, criará problemas maiores. Porque os jovens encontrarão outros aplicativos pró-chineses para navegar – como está acontecendo nos Estados Unidos – e eles vão poder roubar mais dados e informações confidenciais de nossos telefones."

A indignação de um pai

A proibição foi desencadeada pela morte de outro garoto de 14 anos chamado Martin, esfaqueado por um colega em sua escola em Tirana, em novembro passado, após uma discussão na mídia social que já durava vários dias.

Um mês depois, o governo decidiu proibir o TikTok.

O pai do menino, Engjell Cani, diz à DW que "Martin nunca teve uma conta no TikTok, e ele não morreu por causa do TikTok".

"Nossa família condena o uso do assassinato de nosso filho para fins políticos", afirma Cani. "Acompanhamos com profunda dor e indignação a forma como nossa tragédia está sendo usada para fins políticos e para justificar a decisão do governo de fechar a rede social TikTok."