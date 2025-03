[Coluna] Caso Gleisi: é preciso não confundir machismo com misoginia

Sim. Isso foi dito por um deputado federal eleito, com um passado cheio de escândalos e que agora corre o risco de ser cassado (seria o mínimo), Nesse mesmo dia, a primeira-dama Janja teve que fechar seu perfil nas redes depois de sofrer uma onda de ataques misóginos e machistas.

Essa sequência de horror começou logo depois que o presidente Lula disse na última quarta-feira (12/03) uma frase infeliz e machista no lançamento do programa de Crédito do Trabalhador.

O trecho: "E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer uma relação com vocês. E por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais. É que eu não quero mais ter distância entre vocês. Eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara, está distante do presidente do Senado”.

Gleisi tinha tomado posse em um cargo importantíssimo do governo apenas dois dias antes e logo teve que se deparar com tudo isso.

Esses acontecimentos provam uma coisa que a gente já sabia: ser uma mulher na política e com poder no Brasil é um pesadelo. Mais uma prova disso: no mesmo dia da posse de Gleisi, a ex -ministra da Saúde Nísia Trindade disse, ao deixar o cargo, que havia sido alvo de uma "campanha sistemática e misógina”,

Muitos dizem que a frase de Lula teria sido uma resposta irônica ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que uma semana antes havia afirmado que "petistas eram feias e incomíveis”.