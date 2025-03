Flúor na água potável deixa as crianças mais burras? - O estado americano de Utah decidiu banir o flúor da água potável. O argumento é que, embora garanta dentes saudáveis, o flúor é frequentemente suspeito de reduzir a inteligência das crianças. Tal suspeita procede?Assim como no Brasil, água potável fluoretada é algo perfeitamente normal nos Estados Unidos. E não apenas isso: como o número de casos de cáries dentárias caiu rapidamente com o início da fluoretação da água em 1945, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês) chamam a medida de "uma das dez maiores intervenções de saúde pública do século 20".

Fluoretos são sais do ácido fluorídrico. Eles atendem à chamada remineralização do esmalte dentário, o que, por sua vez, reduz o risco de cáries.

A despeito disso, Utah se tornou recentemente o primeiro estado americano a banir o uso de flúor na água. A notícia deve ter agradado o atual Secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy. Antes da posse do presidente Donald Trump, Kennedy já havia manifestado em uma publicação no X seu desejo de parar de fluoretar a água potável. Entre os argumentos para a interrupção estariam o efeito neurotóxico do flúor e o impacto no QI, sobretudo entre as crianças cujos cérebros ainda estão em desenvolvimento.