Israel retoma ataques em Gaza - Exército de Israel bombardeou alvos no território, indicando fim do frágil cessar-fogo em vigor desde janeiro. Número de mortos passa de 300, de acordo com o governo local, controlado pelo Hamas.As Forças Armadas de Israel iniciaram na madrugada desta terça-feira (18/03) uma nova campanha de ataques a alvos do Hamas na Faixa de Gaza, indicando que o frágil cessar-fogo que imperava na região desde janeiro.

O número de mortos de mortos já passa de 300, de acordo com dados do governo do território, controlado pelo grupo islâmico Hamas – considerado uma organização terrorista pelos EUA, pela União Europeia e por outros países.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que os ataques foram iniciados após o Hamas se recusar a libertar reféns que ainda são mantidos pelo grupo em Gaza.