Missões de paz da África: o que sobrou para manter a ordem?

Enquanto isso, a África do Sul enviou tropas e equipamentos militares adicionais para à RD Congo, apesar do clamor do público e dos sindicatos em torno da morte de soldados.

Alex Vines, chefe do programa para a África no think tank Chatham House, sediado em Londres, visitou a Guiné-Bissau. Ali, um grande contingente de tropas senegalesas constitui grande parte da Missão da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao).

"Há dúvidas aqui em Bissau sobre se a presença da Cedeao tem algum efeito. E a expulsão da recente missão da Cedeao/Unowas aqui, relacionada com as suas investigações sobre o plano estratégico eleitoral, é preocupante", disse Vines.

Gâmbia, de acordo com Vines, tem sido mais bem-sucedida. Forças de paz do Senegal, Gana e Nigéria têm mantido a missão da Cedeao no país desde 2017.

"Mas acho que arranjos com essa finalidade são promissores — a Força-Tarefa Conjunta Multinacional (MNJTF), por exemplo", disse ele à DW. Iniciada pela Nigéria em meados da década de 1990, a MNJTF foi incumbida de combater os insurgentes do Boko Haram. Atualmente, ela também é composta por tropas do Benim, Chade, Nigéria e Camarões.

Missões de manutenção da paz em declínio