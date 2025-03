O fazendeiro peruano que desafia uma gigante da energia - Em 2015, ao ver seu vilarejo nos Andes ameaçado pelos efeitos do aquecimento global, Saul Lliuya processou a alemã RWE. Vitória nos tribunais abriria um precedente legal sério para a justiça climática.Enquanto no verão Saúl Luciano Lliuya cultiva milho, batatas e quinoa, no inverno ele leva turistas às alturas geladas dos Andes. Mas agora o fazendeiro do lugarejo montanhês de Huaraz, no Peru, está no foco da atenção global. Pois do outro lado do mundo, na Alemanha, na cidade de Hamm, um tribunal superior regional julga o processo por riscos climáticos que ele abriu contra a companhia de eletricidade RWE.

"Estou um pouco animado, mas também preocupado", comenta Lliuya. Essa é a terceira vez que ele viaja à Alemanha para acompanhar o processo climático. Nove anos atrás, com o apoio de ONGs, fez história ao acusar a empresa alemã de ameaçar sua casa com a cheia do lago glacial acima da cidade.

Segundo o peruano, a RWE, uma grande emissora de gases do efeito estufa, estaria aumentando significativamente esse perigo ambiental com suas atividades poluidoras; portanto deveria assumir a responsabilidade e arcar com parte dos custos para a proteção de Huaraz.