Parlamento alemão aprova superpacote de gastos

A votação foi precedida por intensos debates. Nos últimos dias, vários partidos de oposição chegaram a tentar acionar o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha para tentar barrar a votação, argumentando que uma mudança constitucional de tal envergadura não poderia ocorrer na reta final da atual legislatura do Bundestag. A Corte, no entanto, rejeitou os pedidos.

Ainda assim, membros de partidos críticos da reforma constitucional deixaram claro sua insatisfação nos debates que precederam a votação desta terça-feira. Deputados da nanica sigla populista de esquerda BSW chegaram a protestar com cartazes no plenário. As mensagens diziam "1914-2025: Não aos créditos para a guerra".

Merz e a CDU, junto com seu parceiro bávaro, a União Social Cristã (CSU), e o SPD, haviam anunciado o plano de afrouxamento no início do mês, com a intenção de que ele fosse aprovado ainda nesta legislatura – ou seja, antes da posse do novo Parlamento (Bundestag), em 25 de março.

A estratégia foi traçada diante do temor dos conservadores e social-democratas – que no momento negociam a formação de uma coalizão de governo – de que o plano fosse barrado na nova legislatura pela ultradireitista AfD e a legenda A Esquerda, que ampliaram seu espaço no Bundestag e terão cadeiras suficientes para bloquear reformas constitucionais de tal envergadura.

Ainda assim, as bancadas de CDU/CSU e SPD dependiam de alianças adicionais nesta legislatura, já que não contavam com a maioria de dois terços necessária para alterar a regra.

O impasse foi superado na última sexta-feira, quando Merz anunciou que o Partido Verde, que atualmente tem a terceira maior bancada, havia decidido apoiar a iniciativa, após uma resistência inicial. Com suas bancadas somadas, o quarteto de legendas conseguiu reunir deputados em número suficiente para alterar o "freio da dívida", em vigor desde 2009 e que vinha limitando severamente a capacidade de endividamento do país.