Pesquisadores acham origem de todos os idiomas indo-europeus

Quase metade da humanidade fala atualmente uma língua cujas origens, de acordo com as últimas descobertas, estão em um ramo pouco conhecido de nômades das estepes que viviam ao norte do Mar Negro.

De acordo com os pesquisadores, essa população do chamado grupo Cáucaso-Baixo Volga (CLV, na sigla em inglês) é o elo há muito procurado entre as línguas proto-indo-europeia e anatólia.

Presume-se que esse grupo tenha se espalhado em todas as direções e se misturado com os caçadores-coletores que viviam ali, formando novos grupos. Isso é confirmado por estudos recentes do geneticista americano David Reich e do antropólogo vienense Ron Pinhasi, que foram publicados na revista científica Nature. De acordo com Pinhasi, a "linhagem do Cáucaso e do Baixo Volga" pode ser "ligada a todas as populações de língua indo-europeia".

O exame do DNA de 435 pessoas de sítios arqueológicos da Ásia e da Europa mostrou que a população CLV também foi a ancestral da cultura Yamna e do povo da Anatólia. De acordo com o estudo, a população Cáucaso-Baixo Volga formou a cultura Yamna por volta de 4.000 a.C., que cresceu rapidamente depois de 3.750 a 3.350 a.C. O povo CLV contribuiu com cerca de quatro quintos da ascendência Yamna.

Cultura Yamna possibilitou ampla disseminação

Entretanto, a cultura Yamna foi responsável pela maior disseminação. Ela acabou levando a língua proto-indo-europeia para a Europa, o Irã e a Índia da Idade do Bronze. Esse povo nômade viveu entre 5.600 e 4.500 anos atrás na estepe eurasiática ao norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. De lá, a cultura Yamna se espalhou para a Europa Oriental e a Ásia Central por volta de 3.100 a.C. e teve uma profunda influência na genética das populações europeias e da Ásia Central.