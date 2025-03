Prédios-caixão, as construções proibidas há 20 anos em Pernambuco

Muitos prédios-caixão continuam habitados em Pernambuco. Em alguns casos, os próprios moradores se reúnem para custear reforços estruturais. Havia entretanto um passivo histórico relacionado a indenizações de ex-moradores e também à necessidade de evitar novas ocupações em prédios desabitados.

Em julho do ano passado, foi celebrado um acordo entre a entre a Advocacia-Geral da União (AGU), Caixa Econômica Federal, Estado de Pernambuco, Confederação Nacional das Seguradoras e Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE).

Por meio dele, a União está indenizando em até R$ 120 mil cerca de 14 mil famílias de 431 prédios interditados. Também foi acordada a demolição desses imóveis e o repasse dos terrenos ao Estado, para construção de moradias populares e equipamentos públicos.

O governo também pagará auxílio-moradia às pessoas que passaram a ocupar os prédios interditados. "A solução não passava apenas pela demolição, para evitar a ocupação, mas também pela destinação dessas pessoas que estavam ocupando esses prédios para as políticas de moradia do Estado", detalha a promotora de justiça do MPPE Maísa Oliveira.

O acordo, entretanto, tem gerado queixas de alguns ex-moradores, pelo valor pago e também porque não contempla pessoas que tinham apólices de seguro privadas. "Nesta semana tem mais prédios sendo interditados. Essa situação vai continuar acontecendo, só que agora com um agravante, porque a indenização é muito pouca, não dá para comprar outra unidade", reclama Santos.

De acordo com o procurador do Ministério Público Federal Pedro Jorge Costa, o valor foi calculado considerando 75% do valor de um imóvel da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida e após negociações com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), responsável pelos pagamentos. A proposta é que o Estado entre com o restante.