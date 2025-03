Putin e Trump selam cessar-fogo parcial de 30 dias na Ucrânia

A Casa Branca descreveu a decisão como o primeiro passo em um "movimento para a paz" que espera que venha eventualmente a incluir um cessar-fogo marítimo no Mar Negro e um fim total e duradouro do conflito.

Segundo Washington, as negociações sobre essas etapas começariam imediatamente, mas não ficou claro se Kiev estaria de acordo com o plano de um cessar-fogo escalonado. Putin também pediu a Trump a suspensão da ajuda militar e de inteligência estrangeira à Ucrânia.

A longa conversa telefônica entre Trump e Putin desta terça ocorreu em meio à pressão da Casa Branca pelo fim definitivo da invasão russa da Ucrânia.

Zelenski mantém ceticismo

As autoridades ucranianas concordaram na semana passada com a proposta americana de um cessar-fogo amplo de 30 dias, durante conversas na Arábia Saudita lideradas pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio. O presidente ucraniano, no entanto, se mantém cético quanto à disposição de Putin para a paz enquanto as forças russas mantêm os bombardeios na Ucrânia.

Antes do telefonema entre os dois líderes, o enviado especial da Casa Branca Steve Witkoff se reuniu na semana passada com Putin em Moscou para discutir a proposta.