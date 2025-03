Siemens anuncia 6 mil demissões em todo o mundo

"Não compreendemos as medidas planejadas na DI e estamos surpresos e incomodados com o grande número de demissões planejadas", disse Birgit Steinborn, presidente do Conselho Geral de Trabalhadores e vice-presidente do Conselho de Supervisão.

O vice-presidente do sindicato dos metalúrgicos IG Metall, Jürgen Kerner, que também faz parte do Conselho de Supervisão da Siemens, também criticou os planos. "A transformação não é alcançada por meio de redução de pessoal, mas por meio de mudanças positivas, principalmente mais desenvolvimento e treinamento", observou.

Onda de demissões nas gigantes alemãs

Nesta segunda-feira, a Audi, fabricante de carros de alto padrão pertencente ao Grupo Volkswagen, anunciou o corte de 7,5 mil empregos na Alemanha até o final de 2029,

Em outubro, a Volkswagen anunciou o fechamento de ao menos três fábricas na Alemanha. Outra fabricante de carros de alto padrão, a Porsche, informou em fevereiro deste ano que demitirá 1,9 mil funcionários em duas fábricas em solo alemão até 2029.

A multinacional alemã de produtos eletrônicos Bosch anunciou em novembro de 2024 que planeja cortar 5,5 mil empregos, atribuindo a decisão à crise na indústria automobilística. Mais de dois terços desse empregos, em torno de 3,8 mil, estão na Alemanha.