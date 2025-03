"Solução virá dos EUA" diz Eduardo Bolsonaro

Na postagem, Eduardo disse que teme ser preso por ordem do STF e que durante seu período de ausência vai se concentrar em "buscar as justas punições a Alexandre de Moraes e a sua gestapo da Polícia Federal".

"Irei me licenciar, sem remuneração, para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos", afirmou.

Em entrevista à emissora CNN, ele afirmou que não pretende voltar ao país tão cedo. "Não tenho voo de volta para o Brasil. Devo fazer o pedido de asilo político ao governo dos Estados Unidos", disse.

Horas mais tarde, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, negou um pedido do Partido dos Trabalhadores (PT) para apreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro. O partido alega que ele usa viagens internacionais para instigar políticos americanos contra o STF.

"Solução virá daqui dos EUA"

Em entrevista ao canal da Revista Oeste no YouTube, o deputado disse que os EUA teriam meios de garantir a liberdade de expressão. "Eu acho que a solução vai vir aqui dos Estados Unidos para resgatar as nossas liberdades no Brasil", disse.