Como foi a odisseia dos astronautas da Nasa presos no espaço - Dúvidas sobre segurança, tensões políticas e carona de volta para casa marcaram a missão dos veteranos, que acabaram ficando nove meses longe da Terra.Foram nove longos meses presos na Estação Espacial Internacional. Mas, finalmente, os astronautas da Nasa Butch Wilmore e Suni Williams chegaram aos Estados Unidos na terça-feira (18/03), depois de uma viagem que durou quase 17 horas.

Antes do resgate, eles viveram uma inesperada odisseia provocada por problemas técnicos na cápsula que os levara para longe do planeta Terra, no que deveria ter sido uma expedição de apenas oito dias.

A missão espacial de Wilmore e Williams acabou prolongada por dúvidas sobre a segurança da sua espaçonave e mudanças de calendário da Nasa. A questão ganhou contornos políticos após a chegada ao poder do presidente Donald Trump, que levou junto consigo o bilionário Elon Musk, dono da SpaceX, para dentro da Casa Branca.