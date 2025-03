Fim da Voz da América ameaça democracia e liberdade no mundo

Para Marroquín, o corte de gastos do governo Trump atinge ainda mais profundamente o jornalismo na América Latina, em vista da suspensão da cooperação da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid).

"Meios independentes digitais, que costumam ser os mais críticos, se viram severamente afetados pelos cortes orçamentários nos Estados Unidos, minando o esforço de longa data para incentivar o jornalismo independente como um contrapeso eficaz às tentativas de instalar regimes autoritários na região", adicionou.

Geopolítica em jogo

O Global Times, veículo controlado pela China com produção em inglês, celebrou a decisão do governo americano. Em editorial, acusou a Voz da América de ter um "histórico terrível" por reportar sobre violações de direitos humanos na região de Xinjiang, disputas no Mar do Sul da China, a luta por independência de Taiwan e Hong Kong e "fabricar a chamada narrativa do vírus chinês.""Quase toda falsidade maliciosa sobre a China tem as impressões digitais da Voz da América", escreveu o jornal.

A Voz da América é mantida pela Agência dos Estados Unidos para Mídia Global (USAGM, na sigla em inglês), que também é responsável por rádios para Europa, Ásia e Oriente Médio. Também foi cortado o financiamento para estas rádios, cujas audiências incluem Rússia, Ucrânia, China e Coreia do Norte.

A Rádio Europa Livre/Rádio Liberdade disse ter aberto um processo na Justiça para bloquear a decisão, enquanto observadores argumentam que a ameaça à Voz da América coloca em risco os interesses geopolíticos dos EUA ao abrir vácuos a serem preenchidos por outras potências globais, como a Rússia e a China.