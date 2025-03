Israel retoma operações militares terrestres em Gaza - Forças israelenses avançaram no centro e no sul do território, enquanto um segundo dia de ataques aéreos matou pelo menos 38 palestinos, de acordo com profissionais de saúde locais.Os militares israelenses disseram nesta quarta-feira (19/03) que suas forças retomaram as operações terrestres no centro e no sul da Faixa de Gaza, enquanto um segundo dia de ataques aéreos matou pelo menos 38 palestinos, de acordo com profissionais de saúde locais.

A retomada das operações terrestres ocorre um dia após autoridades em Gaza comunicarem a morte de mais de 400 palestinos em ataques aéreos – incluindo 183 crianças e 94 mulheres –, em um dos episódios mais mortais desde o início do conflito, em outubro de 2023, abalando um cessar-fogo que, em grande parte, vinha sendo mantido desde janeiro.

Ao anunciar as novas operações, Israel emitiu o que chamou de "último aviso" aos residentes do território palestino para que devolvam os reféns e retirem o Hamas do poder.