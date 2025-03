Rússia ataca Ucrânia horas após concordar com trégua parcial - Acordo costurado por Donald Trump, durante telefonema com Vladimir Putin, previa a suspensão de ataques à infraestrutura de energia ucraniana, o que não foi cumprido; Ucrânia retaliou com ataques.A Ucrânia e a Rússia trocaram ataques aéreos durante a noite desta terça-feira (18/03), horas depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter concordado em suspender temporariamente sua ofensiva a alvos de infraestrutura de energia durante uma conversa ao telefone com Donald Trump.

O presidente americano apresentou a Putin uma proposta de cessar-fogo de 30 dias já acordada com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Putin não concordou com os termos sugeridos, e a Casa Branca informou que uma pausa mais restrita, resguardando estruturas de energia, entraria em vigor, seguida de negociações sobre uma trégua mais ampla.

Nesta quarta-feira, Zelenski acusou Putin de já ter quebrado sua promessa, afirmando que as tropas russas usaram cerca de 150 drones e seis mísseis durante a noite para atacar a Ucrânia, mirando inclusive instalações de energia, como o sistema de energia da rede ferroviária estatal na região de Dnipropetrovsk. De acordo com autoridades ucranianas, os ataques à infraestrutura civil mataram uma pessoa e danificaram dois hospitais.