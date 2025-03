Trump propõe a Zelenski entregar usinas aos EUA em troca de segurança - Americano negociou trégua parcial com a Rússia para suspender ataques à infraestrutura energética. Após telefonema com presidente da Ucrânia, Trump diz que esforços por cessar-fogo estão "na rota".O presidente americano Donald Trump disse que teve uma ligação "fantástica" nesta quarta-feira (19/03) com seu colega ucraniano Volodimir Zelenski sobre os esforços para garantir um cessar-fogo, com a Casa Branca sugerindo que os Estados Unidos podem vir a assumir o controle de usinas de energia na Ucrânia para evitar que elas voltem a ser bombardeadas pela Rússia.

Trump disse a Zelenski que os EUA poderiam ser "muito úteis em administrar as plantas", dada a expertise do país em "eletricidade e serviços", e que torná-las "propriedade americana" poderia ser a melhor forma de protegê-las, segundo um comunicado da Casa Branca assinado pelo secretário de Estado Marco Rubio e o conselheiro nacional de segurança Mike Waltz.

A conversa entre os dois mandatários também foi descrita como "muito boa" por um alto funcionário do governo ucraniano à agência de notícias AP. Segundo Trump, os esforços para garantir um cessar-fogo permanecem "na rota".