Alemanha reabre embaixada na Síria após 13 anos - Missão diplomática foi fechada em 2012, logo no início da guerra civil síria. Em Damasco, ministra alemã do Exterior, Annalena Baerbock, defende um "novo começo político entre a Europa e a Síria".A Alemanha reabriu sua embaixada na Síria nesta quinta-feira (20/03), pouco mais de três meses após a queda do ex-presidente Bashar al-Assad.

Fechada em 2012, em meio à guerra civil no país árabe, a representação foi oficialmente reaberta pela ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, em sua segunda visita a Síria desde o colapso do regime.

A política verde informou que um número reduzido de diplomatas alemães retomará suas atividades em Damasco, mas o trabalho consular, como a emissão de vistos, permanecerá em Beirute, no vizinho Líbano.