[Coluna] Como as escolas estão se adaptando à proibição dos celulares

Se eu disser que as escolas se transformaram em um verdadeiro paraíso, no estilo Adão e Eva, estarei mentindo. Brincadeiras à parte, é óbvio que ainda há certa resistência dos alunos. No entanto, considerando o tamanho do vício que os aparelhos exercem, o quadro é surpreendentemente bom.

Os professores são unânimes: há sim uma maior atenção para com as aulas. Vi até mesmo alguns alunos no intervalo com livros literários na mão.

A verdade é que antes muitos alunos nem se permitiam olhar para a cara do próprio professor ou, ainda que minimamente, prestar atenção na aula. Sem o celular nas mãos, ainda que devido a uma regra e não por genuína vontade, os alunos estão, pela primeira vez em anos, mais presentes na sala de aula. Ou seja, abriu-se uma janela para que o verdadeiro trabalho pedagógico seja feito com eles. É a oportunidade que os professores tanto desejavam.

É importante que todos apoiem

Com todo o respeito, preciso trazer aqui um outro ponto que merece atenção. Em mais da metade das salas que entrei, no momento em que comecei a falar com os alunos, professores responsáveis pelas classes foram rapidamente sentar para usar seu celular, responder mensagens e até ouvir áudios.

Minha intenção não é generalizar e tampouco incentivar ódio aos professores, mas precisamos ser realistas e aceitar o fato de que não somente os jovens, mas também boa parte dos adultos são viciados no uso do celular. Não é justo culpabilizar apenas os jovens enquanto seguimos usando o aparelho em todas as dependências da escola - enquanto eles não podem. Entendo que há sim padrões de uso diferentes, mas ainda assim não justifica.