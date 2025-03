Como a China tem avançado sobre domínio da indústria alemã - A indústria automotiva é o exemplo mais emblemático, mas o investimento chinês em outros setores exportadores, como de tecnologia limpa e engenharia mecânica, também contribui para a estagnação industrial da Alemanha.A espinha dorsal da indústria alemã enfrenta um desafio sem precedentes. O país, que já foi líder em manufatura de alta qualidade, sente os efeitos de cinco anos de declínio na produção industrial, como a ameaça de perder 5,5 milhões de empregos e 20% do seu PIB, de acordo com relatório recente do Centro para Reforma Europeia, think tank com sede em Londres.

A invasão da Ucrânia por Moscou forçou a Alemanha a reduzir sua dependência do petróleo e do gás russos, fazendo com que os preços da energia disparassem, o que prejudicou gravemente setores industriais como o químico e o siderúrgico. Além disso, as interrupções na cadeia de suprimentos pós-pandemia reduziram a demanda por exportações alemãs, aponta o documento.

Outro fator a ser considerado é a rápida mudança da China de manufatura de baixo valor para setores inovadores e de alta tecnologia, impulsionada pela chamada estratégia "Made in China 2025" do Partido Comunista, que visa alcançar a liderança global em manufatura e tecnologia avançadas.