Greenpeace condenado a pagar indenização bilionária nos EUA

A operadora do oleoduto alegou que a entidade ambientalista orquestrou manifestações entre 2016 e 2017 e espalhou alegações difamatórias que supostamente teriam causado prejuízos econômicos para a empresa.

O júri considerou o Greenpeace USA responsável em todas as acusações e determinou que a entidade deve pagar a maior parte dos danos, quase 404 milhões de dólares, enquanto a Greenpeace Fund Inc. e a Greenpeace International pagariam aproximadamente 131 milhões cada.

A entidade rejeitou as acusações e prometeu recorrer.

"Luta contra as 'Big Oil' continua"

No mês passado, o Greenpeace havia afirmado que os danos reivindicados pela Energy Transfer, originalmente na faixa de US$ 300 milhões, seriam suficientes para encerrar as atividades do grupo nos EUA. Para tornar o quadro pior para a ONG, o júri concedeu um valor muito superior a esse.

Após o veredito do júri de nove pessoas, o consultor jurídico sênior da Greenpeace Deepa Padmanabha disse que o trabalho do grupo "nunca vai parar".