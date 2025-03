Maior banco da Alemanha, Deutsche Bank vai demitir 2 mil funcionários - Deutsche Bank apresenta mais medidas de redução de gastos, que incluem também o fechamento de dezenas de agências no país. Instituição já havia demitido 3.500 no ano passado.O Deutsche Bank , a maior instituição bancária da Alemanha, planeja cortar cerca de 2.000 postos de trabalho neste ano, como parte de uma estratégia de redução de custos que inclui também o fechamento de um "número significativo" de agências, informou na quarta-feira (19/03) o executivo-chefe do grupo, Christian Sewing.

Os cortes ocorrem em meio à queda dos lucros da empresa e afetarão o banco e sua subsidiária Postbank. "Onde temos que virar o barco do ponto de vista da lucratividade é claramente no banco pessoal de varejo na Alemanha", disse Sewing.

O Deutsche Bank vem recorrendo à redução de sua força de trabalho para eliminar custos – no ano passado, demitiu 3.500 funcionários de apoio. Segundo o executivo, os cortes anunciados agora já estavam previstos e não há um plano de austeridade novo.