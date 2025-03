Por que os jovens de todo o mundo estão mais infelizes

A quase 7 mil quilômetros de distância de Nova York, a recepcionista corporativa finlandesa Lisa* (nome fictício), de 33 anos, também compartilhou com a DW sua opinião sobre os resultados do Relatório Mundial da Felicidade de 2025: "Pessoalmente, sempre fico um pouco surpresa quando ouço que a Finlândia está em primeiro lugar em felicidade, porque aqui é muito escuro no inverno e as coisas são caras", diz ela.

Lisa mora em Helsinque e dá nota 7 para sua vida, consistente com a média de seu país, que é 7,7. "Por causa do tempo de deslocamento, tiro mais um ponto. Levo 45 minutos para trabalhar todos os dias", justifica. "Em Helsinque, isso é bastante."

Nos últimos anos, a guerra da Rússia contra a Ucrânia tem sido uma ameaça central à segurança da Finlândia. Embora essa seja uma preocupação adicional para a geração mais jovem, o assunto é meio que um tabu no país, diz Lisa, já que discutir a possibilidade de guerra parece muito assustadora. A jovem espera que as instituições da Finlândia consigam manter a paz.

Rede de segurança social

O tamanho médio de um lar na Finlândia é inferior a duas pessoas por residência. Lisa, que mora sozinha, é um reflexo das estatísticas. Ela conta que geralmente come desacompanhada, pois, depois de um longo dia de trabalho, nem sempre tem energia ou tempo para compartilhar as refeições com outras pessoas.

Enquanto isso, na América Latina e no Caribe, o tamanho médio das famílias varia entre três e cinco pessoas. Consequentemente, é também a região onde as pessoas compartilham mais refeições. No entanto, a região tem apenas dois representantes entre as top 20 do ranking mundial de felicidade: Costa Rica e México.