Por que Trump pode tentar enfraquecer o dólar?

Mas enquanto o governo republicano implementa múltiplas tarifas a produtos importados e impõe instabilidade aos mercados de câmbio, especialistas questionam a posição de Trump.

De fato, as oscilações cambiais geram consequências para os fluxos de comércio, reconhece David Lubin, pesquisador sênior no think tank Chatham House, sediado em Londres.

"Quando o dólar está forte, as importações dos EUA aumentam porque os bens estrangeiros se tornam baratos em relação aos bens produzidos domesticamente", diz. Ao mesmo tempo, as exportações dos EUA caem à medida que se tornam mais caras, ele acrescenta.

Quanto poder tem o presidente para influenciar o dólar?

No entanto, controlar a moeda é um processo complicado e, no geral, fora da alçada de qualquer presidente. O valor do dólar é determinado por um vasto mercado global de câmbio, não pelo governo americano, explica Lubin.

Anthony Abrahamian, estrategista no banco de investimento Rothschild & Co Wealth Management, argumenta que a resiliência da divisa americana na última década é reflexo de "taxas de crescimento econômico mais fortes" dos EUA em comparação com outras economias industrializadas.