Trump avança com fechamento de Departamento de Educação nos EUA

Durante seu primeiro mandato, Trump já havia proposto extinguir a pasta, mas não conseguiu o apoio necessário do Congresso para tal.

Mas, ao retornar o governo, Trump logo se voltou contra agência. Sua força de trabalho já estava sendo reduzida pela metade, e houve cortes profundos no Escritório de Direitos Civis e no Instituto de Ciências da Educação, que reúne dados sobre o progresso acadêmico do país.

De acordo com o jornal The Wall Street Journal, o novo decreto orienta McMahon a tomar todas as medidas necessárias para facilitar a extinção do Departamento de Educação no limite máximo permitido pela lei.

Para o completo fechamento da pasta, porém, Trump precisa do aval do Congresso. A medida necessita de ao menos 60 votos a favor no Senado, algo improvável, pois os republicanos possuem apenas 53 cadeiras na Casa.

Questionamento sobre interesses

O fechamento da pasta pode interromper dezenas de bilhões de dólares repassados a escolas públicas do ensino fundamental e médio, além da assistência prestada a estudantes universitários.