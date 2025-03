UE lança estratégia para turbinar defesa

Mas a estratégia europeia não se restringe à Rússia. Uma China cada vez mais agressiva, a incerteza no Oriente Médio desde a queda de Bashar al-Assad na Síria e o conflito em Gaza também são mencionados, assim como a ameaça de ciberataques ou atos de sabotagem contra a infraestrutura.

UE quer expandir capacidades militares

O relatório identifica áreas críticas em que Estados-membros da UE precisam avançar para aumentar suas capacidades e melhorar a defesa do bloco – o que inclui defesa aérea e de mísseis, sistemas de artilharia, drones e logística militar, a um custo de bilhões de euros.

O órgão executivo da UE enfatiza que seus membros ainda terão controle sobre decisões de defesa nacional, mas disse querer assegurar o uso mais eficiente possível de recursos. Parte disso implicará no desenvolvimento, manufatura e comercialização de sistemas compartilhados de armas. Um grande problema da defesa europeia é justamente a quantidade de sistemas diferentes – e, muitas vezes, incompatíveis – em uso no bloco.

Duas semanas atrás, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou um plano para "rearmar a Europa" que prevê um gasto com defesa de 800 bilhões de euros (R$ cerca de 4,9 bilhões) pelos próximos anos – sendo 650 bilhões de euros vindos de empréstimos no valor de até 1,5% do PIB de cada país e outros 150 bilhões de euros na forma de empréstimos do bloco.

Alguns países da UE terão condições especiais para empréstimos a juros baixos. O dinheiro desses fundos deve impulsionar compras coletivas entre os diferentes Estados-membros e parceiros como a Noruega ou a Ucrânia, e poderá ser usado para aquisição de bens manufaturados inteiramente na UE ou com ao menos 65% de componentes do bloco.