Bebês criam memórias após 1º ano de vida, aponta estudo

Memórias episódicas a partir de um ano

O estudo de imagens cerebrais de bebês é bem mais desafiador, já que é praticamente impossível mantê-los imóveis dentro de um equipamento de ressonância magnética funcional – aparelho que rastreia o fluxo sanguíneo para "ver" a atividade cerebral.

Para driblar o desafio e mantê-los entretidos, a equipe de Turk-Browne contou com a ajuda de chupetas, cobertores, bichos de pelúcia, travesseiros e padrões psicodélicos projetados no interior do aparelho de ressonância – além, claro, dos próprios pais, que podiam interagir com seus filhos do lado de fora do aparelho.

Imagens borradas tiveram que ser descartadas. Mas, após realizar centenas de sessões com 26 bebês – metade acima de um ano, metade abaixo disso –, os cientistas obtiveram material suficiente para suas análises.

Enquanto passavam pela ressonância, os bebês realizaram um teste de memória adaptado de estudos com adultos: primeiro, a equipe lhes apresentou imagens de rostos, cenas e objetos; alguns segundos mais tarde, após visualizarem outras imagens, os bebês foram apresentados a duas imagens, lado a lado: uma já vista anteriormente e outra nova.

"Quantificamos o tempo que passam olhando o que já tinham visto, e isso é uma medida de sua memória para aquela imagem", explicou Turk-Browne.