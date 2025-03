[Coluna] Alemanha deve ficar mais atenta às boas notícias do Brasil

Muitas vezes as mesmas empresas que precisam economizar na Alemanha estão no azul no Brasil, beneficiando-se da boa conjuntura econômica há quatro anos. A maior economia da América do Sul cresce anualmente mais de 3% desde 2021. Taxas de crescimento de mais de 2% também são esperadas para este e o próximo ano.

E não se trata somente do mercado do Brasil, com seu mais de 210 milhões de habitantes. O país está no centro da América do Sul, que também cresce. As outras quatro principais economias sul-americanas – Argentina, Chile, Peru e Colômbia – também estão crescendo, e a previsão é de que continuarão nos próximos anos.

A América do Sul é um mercado com 440 milhões de participantes – mais ou menos tão grande quanto o da União Europeia, mas com uma renda média significativamente menor. Ainda assim, as perspectivas não são necessariamente boas: a mudança na situação geopolítica mundial e as próximas campanhas eleitorais na região aumentam as incertezas.

Mas, em vista das ameaças de Washington de fechar cada vez mais seu mercado às importações, é surpreendente as empresas e os políticos alemães não estarem adotando uma postura mais agressiva no Brasil e na América do Sul.

Menos investimentos

Há alguns dias, uma delegação de 50 representantes do estado alemão da Baixa Saxônia esteve no Brasil e assinou com o estado de São Paulo um acordo de "cooperação aprofundada". Em principio, trata-se de uma declaração inicial de intenções, nenhum projeto concreto de investimento foi anunciado. Bem o contrário de dinamismo econômico.