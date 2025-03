[Coluna] O combate ao racismo e o papel das mulheres negras

Realizada anualmente no Brasil, a campanha ocorre entre o início de março e o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, em 21 de março, e envolve debates, eventos culturais, palestras e atividades educativas. Essa iniciativa busca articular diferentes setores da sociedade, incluindo instituições públicas, movimentos sociais e a academia, para fortalecer o compromisso com a igualdade racial. Além de denunciar as desigualdades raciais, a campanha valoriza a memória, a cultura e a resistência da população negra, incentivando políticas públicas e ações afirmativas que contribuam para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

E a boa notícia é que essa campanha é um dos exemplos da luta das mulheres negras de hoje. Vale lembrar o Geledés – Instituto da Mulher Negra, fundado por Sueli Carneiro que trabalha com a defesa dos direitos das mulheres negras e o combate ao racismo estrutural. O Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) coordenado por Cida Bento que atua tua na promoção da equidade racial e de gênero no ambiente de trabalho. A Criola, coordenada por Lúcia Xavier, que atua no enfrentamento das desigualdades raciais e de gênero, promovendo ações de empoderamento para mulheres negras e populações periféricas.

Temos também a Anistia Internacional Brasil, sob a direção de Jurema Werneck, que atua contra denúncia de violações dos direitos humanos, com foco na violência policial contra a juventude negra e na luta por justiça racial. Temos o Odara Instituto da Mulher Negra em Salvador, o Bamidlê - Organização de Mulheres Negras na Paraíba, além Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB) que reúne diversas lideranças femininas do movimento negro para fortalecer políticas de enfrentamento ao racismo e ao sexismo. Organizações, Institutos e coletivos liderados por mulheres negras que bem sabem o quão afiados são os dentes do racismo

__________________________________

Mestre e doutora em História Social pela USP, Ynaê Lopes dos Santos é professora de História das Américas na UFF. É autora dos livros Além da Senzala. Arranjos Escravos de Moradia no Rio de Janeiro (Hucitec 2010), História da África e do Brasil Afrodescendente (Pallas, 2017), Juliano Moreira: médico negro na fundação da psiquiatria do Brasil (EDUFF, 2020) e Racismo brasileiro: Uma história da formação do país (Todavia, 2022), e também responsável pelo perfil do Instagram @nossos_passos_vem_de_longe.

O texto reflete a opinião da autora, não necessariamente a da DW.