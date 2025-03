"Correria louca": os 100 anos da visita de Albert Einstein ao Brasil

No terceiro e último destino de sua viagem, ficou nove dias, em duas etapas. Na primeira, em 21 de março, foram algumas poucas horas. "Céu encoberto e chuva leve”, descreveu. Depois de desembarcar do navio S.S. Cap Polonio, passeou numa comitiva de sete carros pela cidade, visitou o Jardim Botânico e almoçou com o jornalista Assis Chateaubriand (1892-1968) no recém-inaugurado Copacabana Palace. No Jardim Botânico, o diretor Pacheco Leão mostrou, entre outras espécies nativas, a vitória-régia e o jequitibá. Sobre a visita à instituição, Einstein escreveu: "Supera os sonhos de As mil e uma noites”. No mesmo dia, seguiu para Montevidéu, no Uruguai.

Einstein é pop

Quarenta e três dias depois, Albert Einstein estava de volta ao Rio. Dessa vez, ficou hospedado na suíte 400 do Hotel Glória. Em sua segunda passagem pela cidade, proferiu duas palestras sobre a Teoria da Relatividade: a primeira, no dia 6 de maio, no Clube de Engenharia, e a segunda, dois dias depois, na Escola Politécnica.

Segundo relatos da época, o salão do Clube de Engenharia estava superlotado. Por essa razão, Einstein se viu obrigado a falar para o público, em francês, num espaço mínimo, próximo ao quadro-negro. Muitas autoridades, como o prefeito Alaor Prata (1882-1964), levaram mulheres e filhos. Por causa do calor intenso, as janelas foram abertas. O barulho da rua tornou a comunicação impossível. "Sou uma espécie de elefante branco para eles, e eles são macacos para mim", desabafou em seu diário.

"É preciso tomar cuidado com a palavra affe. Sua tradução literal é macaco. Mas os alemães usavam essa palavra para designar ‘macaquice' e ‘palhaçada', e não no sentido racista que conhecemos hoje", pondera o engenheiro químico Alfredo Tolmasquim, autor do livro Einstein – O Viajante da Relatividade na América do Sul (Vieira & Lent, 2003). A primeira palestra estava tão abarrotada de gente que os organizadores decidiram restringir os convidados da segunda aos alunos da instituição. Não adiantou. "Muito calor no auditório superlotado".

"Correria louca"