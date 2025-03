Por que alemães estão sendo detidos na imigração dos EUA?

Turista detido por semanas

Lucas Sielaff, um jovem de 25 anos da cidade de Bad Bibra, no leste da Alemanha, contou à revista Der Spiegel sobre uma experiência igualmente angustiante no início deste mês. Ele foi liberado após duas semanas e deportado para o país europeu.

"Eu estava com raiva, triste e com medo", lembrou, descrevendo o que aconteceu durante enquanto visitava sua noiva americana, que mora no estado de Nevada, no oeste dos EUA, uma das muitas viagens que ele fez nos últimos anos.

O casal decidiu levar seu cachorro doente a um veterinário no México, onde é mais fácil conseguir consultas. Sielaff descreveu um interrogatório tenso na fronteira no caminho de volta, dizendo que suspeitava que o policial da patrulha da fronteira presumiu que ele estava vivendo ilegalmente nos EUA e que estaria tentando contornar a autorização de 90 dias fazendo a curta viagem para fora do país.

Sielaff afirmou ter sido algemado em volta da barriga e dos pés antes de ser levado para um centro de detenção do ICE na Califórnia, onde foi colocado em uma cela com outros 128 homens. Em 6 de março, após duas semanas sem ser informado sobre seu caso, ele foi colocado em um voo para Munique.

O caso é semelhante ao de Jessica Brösche, uma tatuadora de Berlim que ficou detida pelo ICE por duas semanas no início deste ano. Brösche estava tentando cruzar a fronteira doMéxico para os EUA em 15 de janeiro, quando um policial encontrou equipamento de tatuagem em sua bolsa e suspeitou que ela tentasse trabalhar ilegalmente nos EUA. A turista foi deportada para a Alemanha após seis semanas de detenção.