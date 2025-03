Congresso do Peru destitui ministro após assassinato de cantor - Congresso peruano aprova moção de censura contra ministro do Interior em meio à crise na segurança pública. Assassinato de cantor expôs atuação de gangues que se dedicam à extorsão, crime que vem explodindo no país.O Congresso do Peru aprovou nesta sexta-feira (21/03) uma moção de censura contra o ministro do Interior do país, Juan José Santiváñez, que agora terá que deixar o cargo. Ele vinha sendo pressionado pela falta de resultados na luta contra o crime organizado e o que vem sendo encarado como uma "epidemia" de casos de extorsão no Peru.

Por 79 votos a favor, 11 contra e 20 abstenções, o parlamento aprovou a censura ao ministro "por sua responsabilidade política e incapacidade de enfrentar a onda de insegurança" no país, segundo a moção, votada em sessão pública. Eram necessários 66 votos para retirá-lo do cargo.

A destituição também ocorreu na esteira do assassinato, no último domingo, de um cantor de cúmbia (ritmo dançante que é popular em países de língua espanhola). O cantor Paul Flores, de 40 anos, era membro do popular grupo Armonía 10 e estava num ônibus que transportava integrantes da banda quando o veículo foi abordado por criminosos em uma moto após uma apresentação em San Juan de Lurigancho, um distrito no leste de Lima.