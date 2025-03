"Em vez de dicas, pais devem ir atrás de conhecimento", diz neurocientista

A especialista identifica três tipos de estresse na vida da criança: o positivo, o tolerável e o tóxico. Este último precisa ser evitado a todo custo, pois acarretaria "consequências duradouras na vida", já que "o nosso cérebro não foi feito para viver com medo".

Nesta nova edição do livro, a senhora incluiu de forma mais contundente o impacto do estresse na criação dos filhos. Considerando que o estresse é um grande problema da vida contemporânea cheia de atribulações, de que maneira equilibrar essa biologia do apego às necessidades de trabalho e demais tarefas?

Telma Abrahão: A vida adulta nos leva a ter muitas responsabilidades, principalmente quando a gente se torna pai ou mãe. Temos responsabilidades com a casa, com a alimentação, com a educação dos filhos e também com a demanda profissional, né? Claro que todas essas responsabilidades acabam, sim, gerando estresse.

Porém quando a gente decide ter um filho, resolve se tornar pai ou mãe, a gente tem de olhar para todas as necessidades, não somente físicas, de se alimentar e de ser cuidada, mas principalmente suas necessidades emocionais. Porque a gente nasce com um cérebro imaturo. Então, a criança necessita se sentir segura, pertencente, vista. Ela precisa daquele adulto para sobreviver.

A segurança emocional vem do relacionamento, do olhar, do toque, do dia a dia. Os pais precisam priorizar estar com seus filhos todos os dias, seja acordando mais cedo, seja no momento em que chega do trabalho ou na hora da refeição. Não é porque o pai e a mãe estão ocupados ou estressados que a criança vai deixar de precisar daquele adulto.

Como a gente pode lidar com essa sobrecarga? Se autocuidando, buscando cuidar da saúde mental, fazendo exercício físico, tendo rotina, ficando menos tempo no celular, dormindo mais cedo, separando tempo na agenda para os compromissos pessoais. E, desses compromissos pessoais, separando um tempo para o filho, para sair do celular.