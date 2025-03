O que são armas sônicas, possivelmente usadas na Sérvia?

Mais recentemente, o LRAD foi usado em cargueiros na costa da Somália para afastar piratas. A polícia da Grécia usou armas acústicas no verão de 2021 para impedir que migrantes entrassem irregularmente no país e, portanto, na União Europeia, vindos da Turquia. A polícia dos EUA usou LRAD para dispersar multidões que protestavam contra a cúpula do G20 em Pittsburgh em 2009.

Síndrome de Havana: As LRAD sempre são estridentes?

Há rumores sobre o uso de armas sônicas sem sons audíveis ou com sons graves em alta frequência.

Em 2016 e 2017, diplomatas norte-americanos em Havana, capital de Cuba, relataram problemas de saúde, como danos à audição, vertigem e dificuldade para dormir. Alguns dos funcionários da embaixada sofreram concussões e perda total da audição, de acordo com as autoridades dos EUA. Entre a lista de possíveis explicações estava um ataque com um novo tipo de arma sônica.

Posteriormente, sintomas semelhantes também ocorreram entre diplomatas dos EUA em outros lugares, como Viena e Berlim. As investigações sobre a chamada "síndrome de Havana" nunca chegaram a uma conclusão clara, mas um ataque com armas sônicas agora é considerado improvável.

Autor: Carla Bleiker