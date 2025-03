1905: Nascia a cantora que emocionou soldados com "Lili Marleen" - No dia 23 de março de 1905, nascia em Bremerhaven a atriz e cantora Liselotte Bunnenberg. Sob o nome Lale Andersen, ela foi musa dos soldados alemães.Liselotte Bunnenberg deixou o marido, o pintor Paul Ernst Wilke, e três filhos para ir em busca de seu grande sonho em Berlim, o teatro. Com algumas aulas de dramaturgia na bagagem, ela partiu, deixando a promessa de buscar os filhos tão logo tivesse condições de sustentá-los.

No início da carreira, aceitava qualquer papel secundário para sobreviver. Fez figurações em filmes e cantou músicas no rádio. Seu talento foi muitas vezes questionado por amigos e produtores. Mas ela não desistiu e aos poucos foi traçando uma carreira duradoura.

Canções antifascistas