Cristãos na Síria: entre o recomeço e a insegurança - Após a queda de Bashar al-Assad, iniciou-se um período de incertezas para as minorias sírias. Agora, alguns cristãos também pedem uma reavaliação crítica do papel dos seus líderes religiosos durante a ditadura de Assad.O recente massacre de civis alauítas na costa da Síria levantou temores também entre outras minorias religiosas do país. Em 6 de março, antigos partidários da ditadura de Bashar al-Assad atacaram as forças de segurança do novo regime. A reação foi dura: provocando centenas de mortes entre civis alauítas, a minoria religiosa ligada à família Assad.

Cristãos não estavam entre os alvos, mas informações falsas e a postura do novo governo têm alimentando temores entre essa comunidade.

Antes da guerra civil estourar, em 2011, os cristãos sírios representavam cerca de 10% da população. Não se sabe ao certo quantos deles ainda vivem no país, já que estão distribuídos em um total de onze diferentes congregações, sendo as igrejas Ortodoxa Grega e Greco-Católica Melquita – ligada ao Vaticano – as mais numerosas. Há ainda uma modesta Igreja Protestante, que, antes de 2011, tinha cerca de 300.000 membros.