Papa Francisco recebe alta e deixa o hospital

Os médicos afirmaram que o papa deve recuperar sua voz aos poucos, embora não tenham estimado um prazo para que isso ocorra. Também disseram que ele poderá voltar a suas atividades gradualmente.

Aceno aos fiéis

Francisco, de 88 anos, saiu do hospital pouco depois de aparecer na sacada do apartamento onde passou as últimas semanas, em sua primeira aparição pública após ser internado, para cumprimentar a multidão e dar sua bênção.

"Agradeço a todos", disse ele aos fiéis que haviam lotado as portas do centro uma hora antes e às câmeras de televisão do outro lado do mundo, depois de aparecer em uma cadeira de rodas, com aparência fragilizada, mas sorrindo.

"Vejo aquela senhora com as flores amarelas, que bom”, acrescentou, com a voz muito fraca, depois que o uso prolongado de oxigênio durante a internação hospitalar enfraqueceu os músculos da garganta.

O texto do Angelus foi novamente distribuído por escrito, como nas últimas semanas, e pelo sexto domingo consecutivo. Nele, o papa diz que está "triste" com o bombardeio israelense em Gaza e pediu "um cessar-fogo definitivo".