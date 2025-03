Premiê do Canadá convoca eleições antecipadas - Novo pleito vai ocorrer em 28 de abril. Em anúncio, premiê Mark Carney pede que canadenses reforcem apoio ao seu partido para que o país possa "enfrentar o presidente Trump".O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou neste domingo (23/03) a convocação de eleições legislativas antecipadas para 28 de abril, num contexto de guerra comercial e de fortes tensões com o vizinho Estados Unidos.

Carney, que se tornou primeiro-ministro no último dia 14 de março após a renúncia de Justin Trudeau, decidiu antecipar a eleição em seis meses, já que as últimas pesquisas indicam que o governista Partido Liberal (PL) pode vencer pela quarta vez consecutiva e obter a maioria no Parlamento.

Uma análise de pesquisa da emissora pública canadense, a CBC, coloca o Partido Liberal, de Carney, com uma intenção de voto de 37,5%, o que pode lhe dar 174 das 338 cadeiras na Câmara dos Comuns, duas a mais que a maioria.