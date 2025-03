Tribunal da Turquia ordena prisão de rival de Erdogan - Detido por "corrupção", líder oposicionista Ekrem Imamoglu tem prisão preventiva formalmente decretada e é suspenso do cargo de prefeito de Istambul, elevando clima de tensão no país, em meio a onda de protestos.O Ministério do Interior da Turquia anunciou neste domingo (23/03) que está suspendendo do cargo o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, principal opositor do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Momentos antes do anúncio, um juiz ordenou formalmente prisão preventiva para Imamoglu. Com isso, o político foi transferido para a prisão de Silivri, no oeste de Istambul.Imamoglu foi detido na quarta-feira passada, sob acusações de "corrupção".

A determinação judicial deste domingo ocorreu após uma quarta noite de protestos em massa contra a detenção do político, que levou a fortes confrontos com a polícia, em meio à maior onda de manifestações no país em mais de uma década.