Cerimônias marcam 10 anos da queda de avião da Germanwings

Em 24 de março de 2015, enquanto o voo 9525 sobrevoava a França, o copiloto Andreas Lubitz, de 27 anos, tomou uma decisão que selou o destino de todos a bordo.

Quando o piloto, o capitão Patrick Sondenheimer, saiu da cabine para ir ao banheiro, Lubitz trancou a porta da cabine e reajustou o piloto automático, colocando comandos para que a aeronave efetuasse uma descida no meio dos Alpes, colocando todos em rota de colisão com as montanhas.

Nos últimos minutos do voo, a caixa-preta captou apenas a respiração de Lubitz, que ignorou as chamadas dos controladores de tráfego aéreo enquanto o piloto, aos gritos, tentava em vão abrir a porta - reforçada e à prova de arrombamento, assim como as de milhares de aeronaves após os atentados de 11 de setembro de 2001.

Nas horas seguintes à queda, houve uma onda de choque e incredulidade na Alemanha e na Espanha após os investigadores revelarem que a aeronave havia sido derrubada de propósito. Nos meses que antecederam o acidente, Lubitz escondeu de seus empregadores que sua saúde mental vinha se deteriorando, temendo que fosse impedido de voar.

Homenagens na Alemanha e na Espanha

Nesta segunda, Em Haltern am See, cidade dos alunos que morreram no acidente, estudantes depositaram rosas no pátio da escola de ensino médio Joseph König, e centenas de pessoas que se reuniram sob a chuva em frente a uma placa com os nomes das vítimas ficaram em silêncio às 10h41;