Equador pede ajuda internacional para enfrentar narcotráfico - Em meio a onda de violência, presidente equatoriano, Daniel Noboa, busca apoio militar estrangeiro. No entanto, especialistas alertam contra a militarização do combate aos cartéis de drogas.O Equador está atravessando uma onda de violência sem precedentes. Nos primeiros 50 dias de 2025, ele registrou 1.300 assassinatos, o que corresponde a um homicídio por hora – um aumento de 40% em relação a 2023. De acordo com o último relatório do think tank americano InSight Crime, o país é um dos mais importantes centros de tráfico de drogas da América do Sul.

A cocaína colombiana e peruana é contrabandeada para a Europa, México e América Central a partir do país com cerca de 18 milhões de habitantes. A velocidade com que os cartéis de drogas ganharam poder lá não tem precedentes.

Em entrevista à emissora britânica BBC, o presidente equatoriano, Daniel Noboa, pediu apoio militar à comunidade internacional, afirmando que poderia imaginar trabalhar com as Forças Armadas dos EUA, da Europa e do Brasil para combater o crime. Ele também expressou o desejo de que o presidente dos EUA, Donald Trump, classifique as gangues equatorianas como grupos terroristas, como já fez com alguns cartéis mexicanos e venezuelanos.