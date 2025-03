Homens estão crescendo mais do que mulheres

A análise indica que a altura e o peso dos homens aumentaram duas vezes mais rápido do que as das mulheres no último século, especialmente em regiões mais prósperas. O aumento de tamanho está relacionado a melhores condições de vida, bom atendimento médico e uma melhor alimentação. Em países mais carentes, ambos os sexos seguem menores e com pouca diferença de altura.

Quanto mais rico, mais alto?

A população da Holanda é mais alta do mundo: os holandeses medem em média 1,83m, e as holandesas, 1,70m. Os homens mais baixos vivem no Timor Leste, com 1,60m de altura em média. Já as guatemaltecas são menores mulheres do mundo, com média de 1,50m.

O Brasil figura na 70ª posição entre as mulheres, com uma média de 1,62m de altura, e na 64ª entre os homens, com média de 1,75m.

Há uma hipótese que considera que quanto mais rico for um país e quanto melhor for a assistência médica, mais alta será sua população. Mas ela não é totalmente verdade. A altura média menor de países ricos, como Cingapura ou Catar, mostra que há outros fatores que influenciam o crescimento, além de questões econômicas ou médicas.

Fatores ambientais, como dieta e padrão de vida, são responsáveis por somente 20% da variabilidade. A genética determina cerca de 80% do crescimento, ou seja, a altura média dos pais é uma boa referência para o tamanho dos filhos.